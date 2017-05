நாட்டின் அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் ஆர்.எஸ்.எஸ். கொள்கைளால் மட்டுமே தீர்வு... நிதின் கட்காரி பொளேர்

நாட்டில் நடக்கும் சமூக பிரச்சனைகள் அனைத்திற்கும் ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்பின் சித்தாந்தங்களால் மட்டுமே தீர்வு தரமுடியும் என்று மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்காரி கூறியுள்ளார்.

English summary

Union minister Nitin Gadkari on Saturday said that the ideology of the RSS was the solution to all the problems.He was speaking at a function where a book on the RSS, written by Ramesh Mehta and published by Lotus Publications,was released.