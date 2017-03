பினராயி விஜயன் தலைக்கு ரூ.1 கோடி விலை அறிவித்த ஆர்.எஸ்.எஸ். தலைவர் அதிரடி நீக்கம்

கேரளா முதல்வர் பினராயி விஜயன் தலைக்கு ரூ. 1 கோடி பரிசு அறிவித்த ஆர்.எஸ்.எஸ். தலைவர் நீக்கப்பட்டார்.

English summary

RSS leader who was sacked form the right-wing outfit for declaring Rs 1 crore bounty on Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan