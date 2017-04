நலமுடன்தான் இருக்கிறார் தாவூத்...கூட்டாளி சோட்டா ஷகீல் விளக்கம்

இந்திய அரசுக்கு சிம்ம சொப்பனமாக விளங்கும் நிழல் உலக தாதா தாவூத் இப்ராஹிம் மாரடைப்பால் காலமானார் என்று பரவிய செய்தி பொய்யானது என்றும்,தாவூத் நலமுடன்தான் உள்ளார் என்றும் கூட்டாளி சோட்டா ஷகீல்

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Speculation is rife that notorious gangster Dawood Ibrahim is no more, after some Pakistani media outlets said he's been gravely ill. While reports of the 61-year-old gangster's death started doing the rounds on Friday, his long-time aide Chhotta Shakeel was at pains to refute any rumours that the gangster has died.