ரஷ்ய தூதர் டெல்லியில் மரணம்.. அலெக்சாண்டர் கடாகின் உடல் நலமின்றி உயிரிழப்பு.. மோடி இரங்கல்

இந்தியாவிற்கான ரஷ்ய தூதர் அலெக்சாண்டர் கடாகின் டெல்லியில் இன்று மரணம் அடைந்தார். அவரது மறைவிற்கு பிரதமர் மோடி தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Due to heart attack, Russian Ambassador to India Alexander Kadakin died today in Delhi.