வைகாசி மாத பூஜைக்காக வரும் 14ம் தேதி சபரிமலை ஐயப்பன் கோயில் நடை திறப்பு

சபரி மலை ஐயப்பன் கோயில் நடை வைகாசி மாத பூஜைக்காக வரும் 14ம் தேதி திறக்கப்படுகிறது. தந்திரி கண்டரரு ராஜீவரு முன்னிலையில், மேல்சாந்தி உண்ணிகிருஷ்ணன் நம்பூதிரி நடையை திறந்து வைத்து தீபாராதனை செய்யவுள்ளார

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The hill abode of Lord Ayyappa here will be opened on May 14 for monthly poojas. Melsanthi Unnikrishnan Nampoothiri will open the sreekovil of the temple at 5 pm.