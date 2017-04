செல்பி எடுக்க முயன்ற ரசிகர்கள்.. ஹெல்மெட் அணியுமாறு வலியுறுத்திய கடவுள்!

ஆந்திராவில் செல்பி எடுக்க முயன்ற ரசிகர்களிடம் சச்சின் டெண்டுல்கர் ஹெல்மட் அணியுறுமாறு வலியுறுத்தினார்.

Helmet Dalo!! Road safety should be the highest priority for everyone. Please don't ride without a helmet. pic.twitter.com/xjgXzjKwQj

English summary

Sachin tendulkar urges youths to wear helmet while riding a bike when they tried to take sefie with him.