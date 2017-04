சஹாரா வழக்கு: பத்திரிகையாளர் பிரகாஷ் ஸ்வாமியை திஹார் சிறையில் அடைக்க சுப்ரீம் கோர்ட் அதிரடி உத்தரவு

சஹாரா வழக்கில் பத்திரிகையாளர் பிரகாஷ் ஸ்வாமியை திஹார் சிறையில் அடைக்க உச்சநீதிமன்றம் அதிரடியாக உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

English summary

Chennai-based senior journalist Prakash Swamy was sent to Tihar jail here for a month by the Supreme Court on the charge of contempt in the Sahara case.