அகிலேஷிடம் கட்சியை ஒப்படைக்க முலாயம் சிங் போட்ட நாடகம்தான் உ.பி அரசியல் கலாட்டா?

சமாஜ்வாதி கட்சியில் தனது மகன் அகிலேஷ் யாதவுக்கு அதிகாரத்தை கொடுக்க, முலாயம் சிங் யாதவ் நாடகம் ஆடுவதாக ஒரு பேச்சு நிலவுகிறது. இதற்கு முலாயம் சகோதரர் சிவ்பால் யாதவுக்கு கட்சியில் ஆதரவு பெருகுவதே காரணம்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Was the Samajwadi Party family feud scripted by Mulayam Singh Yadav to hand over complete control to his son, Akhilesh Yadav. The entire drama that has played out is very similar to the one we got to witness in Karnataka when the Janata Dal(S) split briefly due to differences between H D Deve Gowda and hs son Kumaraswamy.