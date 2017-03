கேரள அமைச்சர்களை விடாமல் துரத்தும் பாலியல் புகார்கள்!

கேரளாவில் அமைச்சர்கள் பாலியல் புகாரில் சிக்குவது தொடர் கதையாகியுள்ளது. கடந்த 54 வருடங்களில் 5 அமைச்சர்கள் இவ்வாறு புகார்களில் சிக்கி பதவி விலகியுள்ளனர்.

English summary

Saseendran is the fifth minister since 1963 to resign from the Kerala cabinet following accusations of sexual misconduct.