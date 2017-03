என் மீது புகார் தெரிவித்திருப்பவர்கள்தான் என்னை முன்மொழிந்தனர்.. தேர்தல் ஆணையத்துக்கு சசிகலா பதில்

பொதுச்செயலாளர் நியமனம் தொடர்பாக பெங்களூரு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள சசிகலா தேர்தல் ஆணையத்துக்கு கடிதம் அனுப்பியுள்ளார்.

English summary

Sasikala answering to Election commission on the party issue. Sasikala's ,lawyers gave the letter to the election commission.