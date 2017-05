இளவரசியோட இப்போ இல்லையாம்.. தனி அறைக்கு மாறிட்டாராம் சசிகலா.. ஜெ. சினிமாதான் டைம் பாஸாம்

பெங்களூரு பரப்பரன அக்ரஹாரா சிறையில் உள்ள சசிகலா தற்போது இளவரசியின் அறையில் இருந்து மாறி வேறு அறையில் உள்ளாராம்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

ADMK Amma party leader Sasikala cell has been changed in Parappana Agrahara Jail.