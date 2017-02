சொத்துக் குவிப்பு வழக்கில் சசிகலா, இளவரசி, சுதாகரன் குற்றவாளி- 4 ஆண்டு சிறை- உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி

வருமானத்துக்கு அதிகமாக சொத்துக் குவித்த வழக்கில் சசிகலா உள்ளிட்டோர் குற்றவாளிகள் என உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது. பெங்களூரு சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி குன்ஹா விதித்த 4 ஆண்டுகால சிறைத் தண்டனையை உச்ச

Story first published: Tuesday, February 14, 2017, 11:03 [IST]

English summary

In a major blow for AIADMK interim general secretary, Sasikala the order of the trial court convicting her has been upheld. The judgement was deolivered by a division bench comprising Justices P C Ghose and Amitava Roy on Tuesday. The order of conviction was passed by PC Ghose. Sasikala was ordered to be taken into custody.