கர்நாடகா சீராய்வு மனு தள்ளுபடி... உச்சநீதிமன்றத்தின் புதிய உத்தரவு சசிகலாவுக்கு சாதகமா?

கர்நாடகா அரசின் சீராய்வு மனு தள்ளுபடி செய்துவிட்டது என்பதாலேயே உச்சநீதிமன்றத்தின் உத்தரவு சசிகலாவுக்கு இம்மியளவும் சாதகமே இல்லை என்கின்றனர் சட்டவல்லுநர்கள்.

English summary

Sasikala Natarajan cannot claim any benefit from the order of the Supreme Court which had rejected a review petition filed by Karnataka.