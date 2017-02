கேட்டது கடலளவு.. ஆனால் சசிகலாவுக்கு ஜெயிலில் கிடைத்திருப்பது இம்புட்டுதான்!

பெங்களூரு சிறையில் பல சலுகைகளைக் கேட்டிருந்தார் சசிகலா. ஆனால் மிகக் குறைவான சலுகைகளே அவருக்குக் கிடைத்துள்ளது.

English summary

Sasikala has been denied home cooked food but to eat jail food, She has to share a cell with two women.