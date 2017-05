அடுத்தடுத்து சிறை மீட்பு ஆபரேஷன் தோல்வி... சசி கோஷ்டியின் புதிய ப்ளான் டார்கெட் 75

சொத்துக்குவிப்பு வழக்கில் சிறையில் உள்ள அதிமுக பொதுச்செயலாளர் சசிகலாவை 75 நாட்களில் சிறையில் இருந்து வெளியே கொண்டு வர திட்டமிட்டு வழக்கறிஞர் குழு செயல்பட்டு வருகிறது.

English summary

To retain the power in Party Sasikala family is consulting with legal experts and planning to get Sasikala out of jail within 75 days.