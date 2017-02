உடம்பு சரியில்லை.. சரணடைய 4 வாரம் அவகாசம் தேவை.. உச்சநீதிமன்றத்தில் சசிகலா மனு

சரனடைய 4 வாரம் அவகாசம் கேட்டு சசிகலா தரப்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Tuesday, February 14, 2017, 14:45 [IST]

English summary

Sasikala filed a emergency petition filed in the Supreme Court. She has asked 4-weeks more time to surrender. She mentioned that she is sick because she has to go for testing to the hospital.