பெங்களூரு சிறையில் சசிகலாவின் தோழியாக கொள்ளைக்காரி பமீலா

கடந்த 33 ஆண்டுகளாக ஜெயலலிதாவுக்கு தோழியாக இருந்த சசிகலாவுக்கு தற்போது பெங்களூர் சிறையில் பமீலா என்ற கொள்ளைக்காரி புதிய தோழியாக கிடைத்துள்ளார்.

English summary

Sasikala got new friend Pameela in Bengaluru prison. Sasikala was disappointed on Elavarasi is admitted in prison hospital.