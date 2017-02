சசிகலா கைதி எண் 10711, இளவரசி கைதி எண் 10712.. பரப்பன அக்ரஹாரா சிறையில் ஒதுக்கப்பட்டது

சிறையில் கைதிகளுக்கு வரிசை எண் வழங்கப்படுவது வழக்கம். சசிகலாவுக்கு 10711 என்ற எண்ணும், இளவரசிக்கு, 10712 என்ற எண்ணும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

Wednesday, February 15, 2017, 18:08 [IST]

Convicted Sasikala has allotted the prisoner number 10711, Ilavarasi- 10712 in Parappana Agrahara Jail.