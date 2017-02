சசிகலா முதல்வராக தேர்வு செய்யப்பட்டிருப்பது துரதிர்ஷ்டவசமானது - மல்லிகார்ஜுன கார்கே

சசிகலா தமிழக முதல்வராக தேர்வு செய்யப்பட்டிருப்பது துரதிர்ஷ்டவசமானது என மல்லிகார்ஜுன கார்கே தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Congress senior leader Mallikarjun kharge said Sasikala Has been chosen as the chief minister of Tamilnadu is a unfortunate thing. Such figures taking part in ruling is not suitable for democracy.