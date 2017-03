குற்றவாளி சசிகலா அதிமுக பொதுச் செயலாளராக நீடிக்க முடியாது - ஓபிஎஸ் அதிரடி

குற்றவாளியான சசிகலா அதிமுகவின் பொதுச் செயலாளராக நீடிக்க முடியாது என்று டெல்லியில் ஓ. பன்னீர்செல்வம் அதிரடி பேட்டி அளித்துள்ளார்.

English summary

Sasikala has no right to do anything in party said OPS in Delhi.