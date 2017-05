கட்சியை நடத்த சசிகலாவிற்கு அதிகாரம் இல்லை.. எனக்குத்தான் உண்டு.. ஓபிஎஸ் திட்டவட்டம்

அதிமுக கட்சியை நடத்த சசிகலாவிற்கு அதிகாரம் இல்லை. பொருளாளரான தனக்கே உள்ளது என்று முன்னாள் முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

ADMK general secretary Sasikala has no rights to run the party, said O. Paneerselvam.