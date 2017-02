ஜெயலலிதா சொத்து குவிப்பு வழக்கில் சசிகலாவுக்கு பங்கு உண்டு: ஆச்சார்யா பரபரப்பு பேச்சு

ஜெயலலிதா சொத்துக்குவிப்பு வழக்கில் சசிகலாவுக்கும் பங்கு உண்டு என மூத்த வழக்கறிஞர் ஆச்சார்யா தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

A senior lawyer Acharya said that Sasikala has share in the Jayalalitha's assets case. Although Jayalalitha is no more the other three will get the verdict in the case.