பத்துக்கு எட்டு சைஸ் அறை.. தரையில்தான் உறக்கம்.. பக்கத்திலேயே கொலைகாரி.. சசிகலாவின் நிலை இதுதான்

சிறையில் முதல் தளத்திலுள்ள, எட்டுக்கு பத்து என்ற அளவிலான அறைதான் இளவரசி, சசிகலாவுக்கு ஒதுக்கப்பட்டது. இங்கு கட்டிலோ, பெட்டோ கிடையாது.

English summary

VK Sasikala, the 59-year-old confidante of the late Tamil Nadu CM stepped into an 8x10 prison cell on the first floor of the women’s block at Parappana Agrahara Central Prison in Bengaluru.