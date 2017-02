சசிகலா முதல்வர் ஆவாரா?.. வெங்கய்ய நாயுடு மனசுல இருப்பது இதுதான்!

அதிமுக பொதுச் செயலாளர் சசிகலா தமிழகத்தின் முதல்வராக்கப்படுவாரா என்பது குறித்து வெங்கய்ய நாயுடு கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

“We don’t decide who should be general secretary of ADMK”, said Union minister Venkaiah Naidu in Bengaluru.