முதல்வர் பதவிக்கு தகுதியே இல்லாதவர் சசிகலா - சசிகலா புஷ்பா பாய்ச்சல்

தமிழக முதல்வர் பதவிக்கு தகுதியே இல்லாதவர், அவருக்கு ஆளுநர் பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்கக் கூடாது என்று ராஜ்யசபா எம்.பி சசிகலா புஷ்பா கூறியுள்ளார்.

English summary

MP Sasikala Pushpa has blasted Sasikala on her selection of ADMK's legislature party leader.