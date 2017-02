சசிகலா முதல்வரானால் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்னை ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது - சசிகலா புஷ்பா

தமிழக முதல்வராக சசிகலா பதவியேற்றால், தமிழகத்தில் சட்டம்-ஒழுங்கு பிரச்னை ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே பிரதமர், ஆளுநர் ஆகியோர் இந்த விவகாரத்தில் தலையிட வேண்டும் என்று சசிகலா புஷ்பா மனு அளித்துள்ளார்.

English summary

Sasikala Pushpa has warned of law and order issues if Sasikala takes charge as the chief minister of Tamil Nadu.