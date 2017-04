ஊழலில் திளைத்துள்ள முதல்வர், அமைச்சர்களை தெறிக்க விட்ட மோடிக்கு நன்றி... சசிகலா புஷ்பா விளாசல்

வருமான வரித்துறை சோதனையின் மூலம் ஊழலில் திளைத்துள்ள தமிழக முதல்வரையும், அமைச்சர்களையும் தெறிக்கவிட்ட பிரதமர் மோடிக்கு எம்.பி. சசிகலா புஷ்பா நன்றி தெரிவித்தார்.

English summary

Sasikala Pushpa condemns OPS to join with Sasikala team. The former also thanked Modi to order Income tax Raid in Tamil Nadu.