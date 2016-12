அதிமுக பொதுச் செயலாளர் பதவிக்கு போட்டியிடுவேன்: சசிகலா புஷ்பா அதிரடி பேட்டி !

அதிமுக பொதுச் செயலாளர் பதவிக்கு தாம் போட்டியிட உள்ளதாக ராஜ்யசபா எம்.பி. சசிகலா புஷ்பா கூறியுள்ளார்.

Story first published: Friday, December 23, 2016, 2:11 [IST]

English summary

The sacked admk mp Sasikala Pushpa will contest for the party’s general secretary post