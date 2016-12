ஜெ.மரணம் குறித்து விசாரிக்க சிபிஐக்கு உத்தரவிடக் கோரி மோடியை சந்திக்கிறார் சசிகலா புஷ்பா

ஜெயலலிதா மரணம் குறித்து விசாரிக்க சிபிஐக்கு உத்தரவிடக் கோரி மோடியை இன்று சந்திக்கிறார் சசிகலா புஷ்பா.

English summary

Sasikala puspha MP will be meet pm modi for the judicial probe and CBI enquiry for jayalalithaa's mysterious death.