நானா கொலைகாரி? ஜெ.வின் அப்பல்லோ வீடியோவை வெளியிடுவேன்... இது சசிகலாவின் பெங்களூரு ஜெயில் சபதம்

தம்மை கொலைகாரியாக சித்தரிக்கும் ஓபிஎஸ்-க்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் ஜெயலலிதா சிகிச்சை பெறும் வீடியோவை வெளியிடப் போவதாக சசிகலா கூறிவருகிறாராம்.

English summary

ADMK sources said that Sasikala who is serving Jail term has decided to release the Jayalalithaa's last days video.