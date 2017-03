அதிமுக பொதுச் செயலாளராக சசிகலா நியமனம் செல்லுமா? தேர்தல் ஆணைய முடிவு என்று வெளியாகிறது தெரியுமா?

அதிமுகவின் பொதுச் செயலாளராக சசிகலாவை நியமனம் செய்தது குறித்த இறுதி முடிவை வரும் 20ஆம் தேதிக்குள் அறிவிக்கவுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

English summary

The ADMK's General Secretary appointment is valid or not, it will be decided by March 20 by reviewing the ADMK's Rules and regulations says, EC.