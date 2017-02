சிறையில் தூக்கமின்றி தவித்த சசிகலா... புளியோதரை, ராகி களி சாப்பிட்டார்

பரப்பன அக்ரஹாரா சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள சசிகலா, முதல்நாள் இரவில் தூக்கம் வராமல் தவித்ததாகவும், நேற்று புளியோதரை, ராகி களி சாப்பிட்டதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Sasikala Natarajan spent her first day in the Bengaluru central jail after being convicted by the Supreme Court in the disproportionate assets case. She spent like any other ordinary convict said a jail official. Tamarind rice for breakfast and ragi based food for lunch and dinner was what she was given.