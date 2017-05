சசிகலா வெளிவரமுடியாதபடி ஸ்டிராங் காரணம்... சுட்டிக் காட்டும் வழக்கறிஞர்கள்!

சொத்துக் குவிப்பு வழக்கில் இருந்து சசிகலா வெளிவர முடியாத படி வலுவான காரணம் உள்ளதாக வழக்கறிஞர்கள் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர்.

English summary

Sasikala and other 2 were misused Jayalalitha's CM post and had lot of assets. So they cannot be acquitted from conviction.