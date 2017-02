குற்றவாளிகள் சசிகலா உள்ளிட்டோர் சரணடைவது எப்போது? நடைமுறைகள் என்ன?

குற்றவாளிகளான சசிகலா உள்ளிட்டோர் இன்று இரவு சரணடைவது சாத்தியமில்லை என்றே கூறப்படுகிறது. பெங்களூரு விசாரணை நீதிமன்றம் அறிவித்த பின்னரே மூவரும் சரணடையக் கூடும் என தெரிகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Sasikala Natarajan who was convicted by the Supreme Court in the Disproportionate Assets case was directed to surrender. However it is unlikely that she would surrender tonight since the trial court has not got any communication as yet.