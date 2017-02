சரணடைய 4 வார கால அவகாசம் கோரி மனு தாக்கல் செய்கிறது குற்றவாளிகள் சசி கோஷ்டி

உச்சநீதிமன்ற உத்தரவின்படி உடனே நீதிமன்றத்தில் சரணடையாத குற்றவாளிகள் சசிகலா, இளவரசி, சுதாகரன் ஆகியோர் கால அவகாசம் கோரி மனுத்தாக்கல் செய்ய உள்ளனர்.

English summary

Sasikala is likely to seek before the SC four weeks time to surrender. She has cited health grounds in her application before the SC. She would also be filing a review petition against Tuesday's verdict.