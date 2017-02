சயனைடு மல்லிகாவுக்கு பக்கத்தில் வேண்டாம்... சிறையில் வேறு அறைக்கு மாறிய சசிகலா

பரப்பன அக்ரஹாரா சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள சசிகலாவும், இளவரசியும் பாதுகாப்பு கருதி வேறு அறைக்கு மாறியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

Sasikala is today has been shifted to the new room central jail at Parapppana Agrahara due to security reasons.