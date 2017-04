இன்று ராஜினாமா கேட்கும் ஓபிஸ் நாளைக்கு என் சொத்துகளையும் கேட்பாரோ... சிடுசிடு சசிகலா

அதிமுக பொதுச்செயலர் பதவியை ராஜினாமா செய்ய சொல்லும் ஓபிஎஸ் நாளைக்கு சொத்துகளையும் எழுதி தர சொல்வாரோ என எகிறியிருக்கிறார் சசிகலா.

English summary

ADMK Interim General Secretary Sasikala who was serving a four-year jail term in central prison Parappana Agahara, Bengaluru slammed O Panneerselvam factions demands.