சி.எம் வராமாட்டராமா? தினகரனிடம் கோபப்பட்ட சசிகலா

பெங்களூரு சிறையில் இருக்கும் சசிகலாவை பார்க்கப் போன தினகரனிடம் என்னைப்பார்க்க முதல்வர் வரமாட்டாரா?என்று சசிகலா கோபமாக கேட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Sasikala is not happy with Edappadi Palanisamy for not visiting jail to meet her.