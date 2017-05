அரசியலுக்கு வராம நான் ஒதுங்கியிருந்தா தினகரனுக்கு இந்த கதி வந்திருக்காதே... சசிகலா ஒப்பாரி

தாம் அரசியலுக்கு வந்ததால்தான் தினகரனுக்கு இந்த கதி ஏற்பட்டுவிட்டது என தம்மை சந்தித்த வழக்கறிஞரிடம் குமுறி அழுதிருக்கிறார் சசிகலா.

Story first published: Wednesday, May 3, 2017, 10:10 [IST]

English summary

ADMK sources said that Sasikala is very upset over the TTV Dinakaran arrest.