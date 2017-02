சசிகலாவுக்கு ஃபேன், கட்டில் ஓகே... வீட்டு சாப்பாடுக்கு நோ சொன்ன சிறைத்துறை டிஜிபி

பரப்பன அக்ரஹாரா சிறையில் சசிகலா, இளவரசிக்கு டிவி, கட்டில், மெத்தை, மின் விசிறி, நாற்காலி, மேஜை வழங்கப்பட்டுள்ளதாக சிறைத்துறை டிஜிபி கூறியுள்ளார்.

English summary

Sasikala Natarajan, who was convicted in the disproportionate assets case and awarded a four-year jail sentence, has reportedly asked for a cot, mattress, table fan and an attached bathroom for her cell.