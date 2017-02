சப்பாத்தி, களி.. சிறையில் சசிகலாவின் "டின்னர்" இதுதான் !

சிறையில் இரவு சசிகலாவுக்கும், இளவரசிக்கும் தலா 2 சப்பாத்திகள், 150 மி.லி சாம்பார் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், 400 கிராம் மதிப்புள்ள கேழ்வரகு களி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Sasikala was given Chappathi and Kali by jail authorities.