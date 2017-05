பெங்களூரு சிறையில் ஜெயலலிதாவின் பச்சைக்கலர் புடவை... - சசி சென்டிமெண்ட்

ஜெயலலிதாவின் புடவை பெங்களூரு சிறைக்கு போயிருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Sources said Sasikala asked to Ilavarasi son Vivek, She want Jayalalithaa sari. Vivek has taken to Jayalalithaa's green sari from Poes Garden to Bangaluru prison to Sasikala.