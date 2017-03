தமிழகத்தில் மறைமுக ஆட்சி செய்யும் குற்றவாளி சசி-அதிமுக பொதுச்செயலராக நீடிக்க தடை கோரி அதிரடி வழக்கு!

குற்றவாளி சசிகலா தமிழகத்தில் மறைமுக ஆட்சி செய்வதால் அவர் அதிமுக பொதுச்செயலர் பதவியில் இருந்து நீடிக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது.

Story first published: Tuesday, March 21, 2017, 16:18 [IST]

English summary

Satta Panchayat Iyakkam today seeks a stay against Sasikala to continue as ADMK Party General Secretary Post in the Supreme Court.