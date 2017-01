சேவிங்ஸ் அக்கவுண்ட் இருந்தால் பிப்.1 முதல் ஏடிஎம்மில் ஒரே நாளில் ரூ. 24,000 ரூபாய் எடுக்கலாமாம்

சேமிப்பு கணக்கு வைத்திருப்பவர்கள் பிப்ரவரி 1ஆம் தேதி முதல் ஏடிஎம்களில் ஒரே முறையில் 24000 ரூபாய் வரை எடுக்கலாம் என ரிசர்வ் வங்கி தெரிவித்துள்ளது.

English summary

The RBI has announced that from February 1, the withdrawal in a single day from a savings bank account from an ATM will be Rs. 24,000. But the cap on the limit is Rs. 24,000 a week is remains says RBI. Now The daily withdrawal from an ATM ammount is Rs.10,000.