ஏடிஎம்மில் பணம் எடுத்தால் ஒவ்வொரு முறையும் ரூ25 கட்டணம்- எஸ்பிஐ அடாவடி அறிவிப்பு

ஏடிஎம்மில் பணம் எடுத்தால் ஒவ்வொரு முறையும் ரூ25 கட்டணம் வசூலிப்போம் என்ற அடாவடி அறிவிப்பை எஸ்பிஐ வெளியிட்டுள்ளது.

Story first published: Thursday, May 11, 2017, 15:56 [IST]

English summary

The State Bank of India said that it is withdrawing the circular levying service charge for all ATM transactions.