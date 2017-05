அமைச்சர் ஒன்றும் சட்டத்துக்கும் மேலானவர் அல்ல- காமராஜ் வழக்கில் சுப்ரீம்கோர்ட் சுளீர்

தமிழக அமைச்சர் காமராஜ் மீது மோசடி வழக்கு பதிவு செய்யாதற்கு உச்சநீதிமன்றம் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. மன்னார்குடி எஸ்பி விசாரிக்கவும் உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

Story first published: Wednesday, May 3, 2017, 11:31 [IST]

English summary

The supreme court has condemened that the TamilNadu Govt for not register a case against Minister Kamaraj.