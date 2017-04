நெடுஞ்சாலையோர மதுபான கடைகளை காக்க தில்லுமுல்லு செய்யும் மாநில அரசுகள்.. சுப்ரீம் கோர்ட் விசாரணை

சுப்ரீம்கோர்ட் உத்தரவிலிருந்து தப்பிக்க ஏதுவாக ராஜஸ்தான், உ.பி, ம.பி, பஞ்சாப், கோவா போன்ற பல மாநிலங்கள் மாநில நெடுஞ்சாலைகளின் பெயர்களை மாவட்ட நெடுஞ்சாலைகளாக மாற்றி வருகின்றன.

English summary

The Supreme Court has said that it would hear after vacations a matter challenging the decision to denotify highways to overcome the liquor ban. The petitioner challenged a decision which denotified state highways in Punjab to beat the liquor ban. A petition filed by Arrive Safe Society challenged the decision of the Chandigarh administration to denotify state highways and rename them as major district road to overcome the Supreme Court's order which banned liquor shops and bars within metres of state and national highways.