சசிகலாவின் அரசியல் எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்கும் சொத்துகுவிப்பு வழக்கு தீர்ப்பு- Live

அதிமுகவின் இடைக்கால பொதுச்செயலர் சசிகலாவின் அரசியல் எதிர்காலத்தைத் தீர்மானிக்கும் சொத்து குவிப்பு வழக்கின் தீர்ப்பை உச்சநீதிமன்றம் இன்று வழங்க உள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Tuesday, February 14, 2017, 8:33 [IST]

English summary

The Supreme Court will deliver its verdict in the Jayalalithaa Disproportionate Assets case on Tuesday.