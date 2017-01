ஜெ. மரணம்: சிபிஐ விசாரணை கோரிய சசிகலா புஷ்பா உள்ளிட்டோரின் மனுக்கள் உச்சநீதிமன்றத்தில் தள்ளுபடி!

ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுக்களை உச்சநீதிமன்றம் இன்று தள்ளுபடி செய்தது. ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக சிபிஐ விசாரிக்க கோரி மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The Supreme Court today dismissed the petitions seeking CBI inquiry into Jayalalithaa's death.