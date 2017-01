ஜல்லிக்கட்டு தொடர்பான அனைத்து வழக்குகளும் ஜன.31ல் விசாரணை.. சுப்ரீம் கோர்ட் அறிவிப்பு

ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவு மற்றும் எதிர் மனுக்கள் அனைத்தின் மீதும் ஜனவரி 31ம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை விசாரணை நடத்த உள்ளதாக சுப்ரீம் கோர்ட் அறிவித்துள்ளது.

Supreme Court to hear applications against Tamilnadu jallikattu law on January 31.